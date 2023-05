„Queer de la Musique“ – Erik und Kaey legen los

Foto: M. Rädel Kaey Kaey steht auf Soul – und Madonna.

Jedes Jahr seit 1995 erfreut das Fest der Musik, die „Fête de la Musique“ in Berlin mit Klangwelten von Klassik über Indie bis Jazz, Elektro und Chanson, Pop und Punk. Dieses Jahr wird es noch queerer, denn unter anderem die AHA-Berlin ist am musikalischen Start.

Am Tag der Sommersonnenwende gibt es nur eins, was zählt: Musik, auch für die AHA. Via E-Mail verriet uns Sebastian von der wichtigen LGBTIQ*-Institution: „Dieses Jahr werden wir zum ersten Mal an der Fête de la Musique teilnehmen und präsentieren auf unserer Außenbühne auf der Terrasse ausschließlich queere Künstler*innen aus verschiedenen Genres und Stilrichtungen. Mit unserer Teilnahme möchten wir ein Zeichen setzen für Vielfalt und Diversität und eine Plattform schaffen für queere Kunst und Kultur. Mit Erik Leuthäuser, Dwike, Barbara Cuesta und dem Chor be*stimme haben wir ein breites Spektrum an herausragenden Künstler*innen, die mit ihren einzigartigen Stimmen und innovativen Sounds begeistern.“

Ebenfalls mit dabei ist auch Sängerin Kaey. Die beliebte Wahl-Berlinerin ist eine der bekanntesten Soulsängerinnen der Berliner LGBTIQ*-Szene und zudem auch Teil des Duos Strawberry KaeyK. Als Autorin arbeitete Kaey – geboren 1979 in Halle in Sachsen-Anhalt – schon für blu, sergej, die TUSH und andere Stadtmagazine. Live trifft man die Sängerin oft und gerne im SchwuZ und auch bei „Chantals House of Shame“.

21.6., „Queer de la Musique“ im Rahmen der „Fête de la Musique“, Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin) e. V., Monumentenstraße 13, S-Bhf. Julius-Leber-Brücke, 15 – 23 Uhr, www.aha-berlin.de