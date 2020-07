queer garten im Festsaal Kreuzberg

× Erweitern Festsaal Kreuzberg

Foto: M. Rädel Fixie Fate Zusammen mit Ava Irandoost und Sara Moshiri wird Fixie Fate für die Musik sorgen

Die „PRIDE EDITION“ des queer gartens ist eine Party zum Berliner CSD in Kreuzberg. Bei gutem Wetter und in bester Lage. Hier feiert die Community am 25. Juli schon ab 17 Uhr zusammen und alternativ(er). Wunderbar.

Foto: M. Rädel Festsaal Kreuzberg

Beim CSD, egal, wie und wo er stattfindet, wird Vielfalt gefeiert. Hier ist kein Platz für Rassisten, Homophobe, Transphobe oder andere Menschen, die erst noch aufgeklärt werden müssen. Die Szene war und ist (und muss immer sein) ein Safe Space für alle, die von der heteronormativen und weiß dominierten Mehrheitsgesellschaft diskriminiert werden, besonders in Kreuzberg hat man diesen Gedanken auch nie aus den Augen verloren. Schön und wichtig.

Foto: M. Rädel Garten, Hummel, Berlin Der Festsaal Kreuberg hat viele wilde Eckchen im Garten

„Wir haben den queer garten ins Leben gerufen, um die Community zusammen zu bringen und ein erneutes Wiedersehen nach dieser langen Durststrecke ** zu ermöglichen! Live, in Farbe und voller Pracht“, freut sich das Team vom Festsaal Kreuzberg auf Facebook. Und wir uns mit! In Sachen Musik gibt es Oriental House, Defected House, Minimal und Deep Techno, live Ildikoo Virag.

25.7., queer Garten #2 PRIDE EDITION, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 17 Uhr

** Partys waren während der ersten Welle der Corona-Pandemie verboten