Wow! „Queer Paradise“ im „Irrenhouse“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Queer Paradise Gastgeberin Nina Queer und die Jungs von der „Queer Paradise“

Was für ein Erfolg! Die Party „Queer Paradise“ von Joely White aus Frankfurt am Main war Samstagnacht bei Nina Queers „Irrenhouse“ im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände zu Gast. Zusammen entstand eine einzigartige Stimmung, die die Klubber einfach mal durch die Decke gingen ließ.

Hyperpop, Dance, House und Klubklassiker, die Musik war so abwechslungsreich wie „iconic“. Und anders als sonst gab es zudem nicht einen Showblock, sondern immer wieder Performances der anwesenden Künstler*innen. Das beeindruckte und begeisterte auch die anwesenden Berliner Dragqueens, Tatjana Berlin etwa zeigte sich inspiriert: „Das ist mal etwas ganz anderes! Aber ich glaube, ich werde nun aus Trotz nur noch Zarah Leander machen“, verriet sie lachend.

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ Eleete (links im Bild) und Freund*innen

× Erweitern Foto: M. Rädel Dragqueens lieben das „Irrenhouse“!

× Erweitern Foto: M. Rädel Nina und Joely White („Queer Paradise“) im „Irrenhouse“

Die nächste „Irrenhouse“-Party im cassiopeia Berlin (RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr) steigt am 19. April, am Karsamstag. Die nächste „Queer Paradise“ schon am 22. März in Köln (Luxor Klub, Luxemburger Str. 40, 50674 Köln).