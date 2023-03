prideART stellt an Ostern aus

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Die einen suchen Ostereier, die anderen feiern Jesus Christus, die anderen besuchen die prideART-Ausstellung ** in The Knast. Und die startet schon einen Tag vor Karfreitag, am Donnerstag ab 19 Uhr.

Über 30 Künstler*innen machen mit bei „PRIMAL MATTER“, DER queeren Oster-Ausstellung im (noch wenig) frühlingshaften Berlin. Unter anderem auch der von uns sehr geschätzte Künstler Frank Lorenz ist mit dabei.

Vom 6. bis zum 10. April, also Ostermontag, erwarten euch unter anderem eine Bondage-Show, ein Aktzeichnen-Workshop und ein Nachmittag für alle Freund*innen von Pup Play ... Insgesamt gibt es bei „PRIMAL MATTER“ in über 45 ehemaligen Gefängniszellen auf drei Etagen Kunst zum Thema LGBTIQ* und Fetisch zu erleben.

** 2022 wurde aus einer seit einigen Jahren bestehenden Künstlergemeinschaft und der der Leitung des Wahl-Berliner Künstlers Lars Deike ein Verein. „Unsere Vision und gleichzeitig auch unsere Mission ist es, Akzeptanz und Verständnis zwischen den unterschiedlichsten Gemeinschaften, Personengruppen und Menschen zu fördern. Wir leben Toleranz.“

6. – 10.4., „PRIMAL MATTER“, The Knast, Söhtstraße 7, prideart.eu