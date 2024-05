▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ Disco-Freuden

× Erweitern Foto: Tom Körting

Expand Foto: M. Rädel Disco Discokugeln Erfunden wurden Discokugeln übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts – angeblich zuerst eingesetzt in Berliner Nachtklubs ...

„Horse Meat Disco“ begann um die Jahrtausendwende in einem Keller im Londoner Chinatown, wo die Party-Mitbegründer James Hillard und Jim Stanton einen sicheren queeren Raum für die durch die Gentrifizierung „entrechtete Disco-Community“ Londons schufen.

Seit vielen Jahren steigt die Party auch in Berlin! Und das heißt: Eintauchen in einen Klubkosmos mit Discokugeln, Klubgarten, Open-Air-Chill-out und einem Dancefloor im (leeren) Pool. Hier kommen Bären, Diven und Bartburschen zusammen, um Sylvester und Donna zu huldigen. Die Resident-DJs Severino und Jim Stanton haben sich mittlerweile einen Namen für ihre fantastischen Partys und hochwertigen Disco-Sets gemacht, jetzt kannst du sie und ihre Musik im Mai genießen. Auch im Wonnemonat Mai am Start sind Marc Miroir und Bestley. Wunderbar!

11.5., „Horse Meat Disco“, Prince Charles, Prinzenstraße 85f, U Moritzplatz, 23 Uhr, www.horsemeatdiscoberlin.com