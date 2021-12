× Erweitern Foto: Andrada Predescu Queere Haushaltshilfe erleichtert Weihnachtssaison

Mit frischen Lappen und weihnachtlicher Vorfreude wirbelt das Team der Queeren Haushaltshilfe durch Berlin und hinterlässt strahlende Wohnungen in jedem Bezirk und dem Berliner Umland.

Erst vor kurzem feierten die Mitarbeitenden des ein Jahr alten Unternehmens sein 20. Teammitglied. „Auf genau so etwas wie Euch haben wir gewartet, nachdem sich unsere letzte Reinigungskraft beim Betreten unseres Homo-Haushalts und vor jedem Bild an der Wand bekreuzigt hatte“, berichtete Steph B. bei der Besichtigung durch das Team. Individuelles Putzen nach Maß: Mit Leidenschaft und Hingabe pflegen und putzen die Mitarbeitenden die Rückzugsorte ihrer Kundschaft. Dabei legen sie Wert auf ein hohes Maß an Sauberkeit, Detailarbeit und gehen auf individuelle Reinigungswünsche jeder Art ein. Hierfür wird ein maßgeschneiderter Putzplan erstellt und auf Wunsch bringt die Reinigungskraft gern das ökologische Bio-Reinigungsmittel gleich mit. Bei der Queeren Haushaltshilfe gibt es keine Tabus: Es geht um Menschen, die eine Reinigungskraft haben wollen, die wertfrei in dem eigenen Haushalt putzt. Hierzu zählen auch besonders intime Bereiche wie Playrooms oder Sexytoys. Das Team ist näher am Menschen als anonyme Plattformen oder Konzerne. Bei der regelmäßigen Haushaltshilfe kommt es nicht nur auf professionelle Arbeit an; auch die persönliche Ebene darf nicht fehlen. Daher kommt regulär immer dieselbe Reinigungskraft des Vertrauens.

Dein Weihnachtsgeschenk: Wer durch die Weihnachtszeit mit mehr Freizeit gehen möchte, kann das Putz-Zepter an das bunte Team von der Queeren Haushalthilfe abgeben. Für blu Lesende gibt es als Neukund*in nach dem zweiten Termin eine Stunde geschenkt. Das Team findest Du im Büroladen, Belforter Straße 18, 10405 Berlin, oder Du vereinbarst direkt einen Besichtigungstermin online oder telefonisch. www.queere-haushaltshilfe.berlin