Queere Kunst aus Skandinavien

Foto: Selbstporträt, Bilder: „Vize“, „Wahre Liebe“ „Farben haben mir sehr geholfen, denn sie sind Leben, Emotionen. Seit meiner Kindheit inspirieren mich Kubismus, Expressionismus, Pop-Art und japanische Kunst“, so Fran Speicher

Der Wahl-Schwede Fran Speicher ist diesen Sommer bei prideART im Knast zu Gast. Er ist einer von 30 Künstler*innen aus der LGBTIQ*-Community, die bei der „INTERSECTIONAL 5.0“ ihre Kunst zeigen.

Die Vernissage für die „Pride Month“-Ausstellung ist am 6. Juli ab 19 Uhr, „für Unterhaltung, Getränke und Snacks“ sei gesorgt, so das gastgebende Team von prideART.

Über die Location: The Knast ist ein imposantes geschichtsträchtiges Hotel, zugleich ein klasse Ausstellungsraum in Berlin. Das beeindruckende ehemalige Gefängnisgebäude in der Söhtstraße 7 wurde 1906 erbaut, unter anderem George Clooney und Moritz Bleibtreu drehten hier schon. Seit einigen Jahren ist hier queere Kunst zu Hause: Viele der Räume, ehemalige Gefängniszellen, werden von prideART für Ausstellungen genutzt. Kleine Konzerte, Mini-Opern, Filmvorführungen und monatliche Ausstellungen sowie regelmäßige Happenings erschaffen einen spannenden Kosmos für (queere) Kunstliebhaber*innen. Immer wieder gerne hier ist auch Maler Tobias Ecke.

6.7., „INTERSECTIONAL 5.0“, prideART at The Knast – Pride-Art Ateliers / The Knast, Söhtstraße 7, Vernissage ab 19 Uhr