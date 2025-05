ESC & queere Party am „IDAHOBIT“

× Erweitern Bild: Love Sucks Entertainment Nina Queer, Irrenhouse

Expand Foto: M. Rädel ESC Auch der ESC wird integriert! In der großen Halle des cassiopeia moderiert Nina Queer ab 20:30 Uhr die TV-Eurovision-Show – die „Irrenhouse“-Party startet parallel ab 22 Uhr. Und der Sommergarten ist bereits ab 19 Uhr geöffnet!

Der 17. Mai ist ein wichtiger Tag – denn da wird weltweit der IDAHOBIT gefeiert. Das ungewöhnliche Wort steht für den „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“. Und eine Party dazu gibt es auch!

Dieser Tag im Mai erinnert daran, dass die Weltgesundheitsorganisation am 17. Mai 1990 endlich Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen hat – ein riesiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Am IDAHOBIT geht es darum, auf Diskriminierung und Gewalt gegen queere Menschen aufmerksam zu machen und sich für mehr Respekt, Vielfalt und Toleranz einzusetzen. Und als wäre das nicht schon Grund genug zum Feiern, schmeißt Dragqueen Nina Queer an diesem Tag auf dem RAW-Gelände auch noch ihr legendäres „Irrenhouse“ im cassiopeia Berlin – eine Party mit jeder Menge Glitzer, Musik und queerer Power!

Der „Irrenhouse“-Sommergarten öffnet schon um 19 Uhr, ab 20:30 Uhr wird Nina Queer den 2025er-ESC live moderieren, er wird in der großen Halle des Klubs übertragen, die Party mit unter anderem House von den DJs Bürger Pe, Divinity und Eleete startet dann parallel um 22 Uhr.

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse Auch die „Generation Z“ kommt immer gerne ins „Irrenhouse“ – diese Jetset-Avantgarde-Party verbindet eben die Generationen!

17.5., „Irrenhouse“, cassiopeia Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S Warschauer Straße, 22 Uhr, www.eurovision.de/ESC-Finale-2025-Schweiz

