CRUSH 💖 Es geht weiter!

Foto: Nils Hardtke CRUSH

In der Rosenthaler Straße wird queer in den Valentinstag reingefeiert! Los geht es am 13. Februar schon um 22 Uhr. Die Rede ist natürlich von der im Januar gestarteten Disco-80er-Party CRUSH.

Veranstalter Nils zeigte sich sehr erfreut über den Erfolg der ersten Sause am 16. Januar, das wärmt dann auch unsere Herzen. Freuen kann sich auch der Hipster-Kiez, denn obwohl queeres Leben via Kunst, einigen Bars und Boutiquen stark vertreten ist, fehlte doch eine Party. Hier ist sie!

13.2. und 12.3., CRUSH, Rosenthaler Straße 9, U Rosenthaler Platz, 22 Uhr, www.facebook.com/crushpartyberlin