Queere Party zum Fest der Feste

× Erweitern KI-Bild: www.schwuz.de Was für ein sexy Weihnachtsmann – das SchwuZ weiß, wie #mensch Leute anlockt

Expand Foto: M. Rädel MEMBERS, Chantals House of Shame DJ mikki_p (links) ist mit am Start

Der besinnliche Advent ist rum, jetzt kommt die fröhliche Weihnachtszeit! Und die feiern auch die Queers aus dem SchwuZ.

Angekündigt werden unter anderem DJ mikki_p, die Dragqueen Rosetta und DJ Caramel Mafia. Auf ihrer Homepage freuen sich die SchwuZler*innen bereits: „Ho! Ho! Hoe! Wir öffnen auch in dieser hoch-heiligen Nacht unsere queeren Pforten für ein wildes Tanzvergnügen. Auf dem Gabentisch findet ihr die beste Pop-Musik quer durch die Jahrzehnte und eine feine queere Show in Deinem Tempel der queeren Lüste. Oh Mary, was für eine Bescherung!“ Los geht es erst um 23 Uhr, #mensch kann also zuvor noch in die Kirche, um das Kirchenfest zu feiern. Wir wünschen viel Spaß!

24.12., „Holy Homo!“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, 20 Euro

