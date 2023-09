Queerer Klub lehnt geplantes Asylheim in Friedrichshain ab

× Erweitern Foto: Freepik Mutter mit Kind

Die Betreiberin von „die Busche“, einer queeren Disko in Berlin, lehnt ein neues Asylheim in der Nähe ab. Sie befürchtet eine Gefahr für die Sicherheit ihrer Gäste aufgrund von Respektlosigkeit gegenüber Lesben und Schwulen, insbesondere von muslimischen Asylbewerber*innen. Einige CDU-Abgeordnete unterstützen ihren Appell, während Linke empört sind.

Carla Pahlau, die Betreiberin des Clubs, schickte einen Brief an den Berliner Bürgermeister, in dem sie ihre Bedenken bezüglich des Asylheims in Friedrichshain-Kreuzberg äußerte. Sie argumentiert darin, dass das Heim das Zusammenleben im Viertel verändern und Unsicherheit für Familien schaffen würde. Pahlau verweist auf eine Zunahme der Kriminalität in der Gegend und behauptet, dass die meisten Straftaten von Migrant*innen mit muslimischem Hintergrund ausgehen.

Die Reaktionen in der LGBTIQ* Community sind gemischt. Einige kritisieren Pahlau für die Annäherung an rechtspopulistische Debatten, während andere ihre Sorgen teilen. Die Gewerkschaft der Polizei bestätigte eine Zunahme von Angriffen auf queere Menschen in der Gegend und erklärt, dass die Bedenken von Pahlau ernst genommen werden sollten.

In der Politik wird das Thema heftig diskutiert. Einige Politiker unterstützen Pahlaus Sorgen und fordern eine Vorbereitung der Asylbewerber*innen auf ihr neues Umfeld, während andere den Standort des Heims als problematisch erachten. Die Sozialverwaltung Berlins hält jedoch am Standort fest und betont die Bedeutung der Integration in Vierteln mit vorhandener sozialer Infrastruktur.

Carla Pahlau weist Vorwürfe zurück, sich in die rechte Ecke stellen zu lassen, und betont ihre Verantwortung für die Sicherheit ihres Clubs und ihrer Gäste. Sie kritisiert die Behörden für ihre Verzögerungstaktik und behält sich rechtliche Schritte offen.

Die Debatte spiegelt die Herausforderungen wider, die bei der Unterbringung von Asylbewerber*innen in städtischen Gebieten auftreten können, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit der LGBTIQ* Community. *mk Quelle: ntv.de