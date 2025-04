Schalom, Roy Amotz! Flötenkunst aus Berlin

× Erweitern Foto: A. Hellmuth Roy Amotz

Roy Amotz stammt aus Jerusalem, mittlerweile lebt der queere Musiker in Berlin und erfreut von dort aus mit seiner Musik. Unlängst erschien sein brandneues Album „To Invoke the Clouds“, das wir dir hiermit ans Herz legen wollen.

Das Album sei eine „Einladung zu einer spirituellen Reise durch eine kontemplative Klanglandschaft“, wie vorab verraten wird. „Die Musik, die ich für dieses Album aufgenommen habe, trägt meinen tiefen Wunsch in sich, Frieden und Zärtlichkeit in der Welt zu verbreiten. Im Entstehungsprozess begann ich, Stücke verschiedener Komponisten aus unterschiedlichen Zeiten und Regionen zu sammeln und sie nach und nach zu einer einzigen musikalischen Landschaft zu verweben“, erklärt der Künstler. „Ein Komponist war dabei stets in meinem Herzen präsent: J. S. Bach. Seine Werke für Violine oder Cello, die ich für Flöte arrangierte, wirkten wie das fließende Wasser eines Flusses, das all die kleinen Steine miteinander verbindet. Der Titel To Invoke the Clouds stammt von einem Stück des Komponisten John Thow, das ebenfalls auf dem Album zu hören ist. Es ist vom Gebet der Hopi um Regen inspiriert.“ www.royamotz.com

