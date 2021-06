Queerer Spaß im Täubchenthal Leipzig

× Erweitern NO NO NO! / QUEER GARDEN For Bouys and Gerhls and Criminal Queers Sein Blog BOUYGERHL „möchte das gesellschaftliche Bewusstsein schärfen. Es geht um Sichtbarkeit und Selbstverständnis von queeren Musiker*innen, die – im wahrsten Wortsinn – ihre Stimme heben“

Foto: M. Rädel Sommer, Garten, Natur Der Sommer lädt ein, draußen zu feiern. Bitte auf die Pflanzen und Tiere achten!

Schon der Ort klingt gut und lässt grinsen: Täubchenthal. Hier soll Ende Juni die Outdoor-Ausgabe der Party „NO NO NO!“ stattfinden. Angekündigt sind unter anderem SEXXY LEGS, KASPAR OBERON, CLAIRE und SHIT STIRRER.

Am 25. Juni soll der „NO NO NO! / QUEER GARDEN“ – nicht zu verwechseln mit dem Berliner „queer garten“ – die Community erfreuen und für queere Sichtbarkeit in Sachsen sorgen. Für Sichtbarkeit und Denkanstöße sorgt auch Veranstalter und Influencer ZACKER vom Blog „BOUYGERHL – Archiv für queere Musik“, dort erfährt man Wissenswertes von über 700 Künstler*innen, die sich als queer, schwul, trans*, lesbisch oder nicht binär definieren ...

Foto: M. Rädel Einhorn

„Bouys, Gehrls, Criminal Queers: Es ist ganz schön emotional, so plötzlich wieder eine NO NO NO! ankündigen zu dürfen. Lasst uns diesen besonderen Moment einfach gemeinsam genießen. Wir können es kaum erwarten, Euch alle wiederzusehen!“, so ZACKER euphorisch. „Nach der herzerwärmenden Party im letzten Jahr verwandeln wir den Innenhof des Täubchenthals erneut in einen QUEER GARDEN. Mit dieser Outdoor-Ausgabe der NO NO NO! möchten wir die Sorgen des letzten Jahres kurz vergessen, mit Freund*innen zusammenkommen und gemeinsam Musik, Drinks, Streetfood und den Abend genießen. Alles an der frischen Luft, alles mit genügend Abstand – aber gefühlt wird es trotzdem eine große queere Umarmung. Das ist für Euch! Für uns!“

25.6., NO NO NO! / QUEER GARDEN – for Bouys and Gerhls and Criminal Queers, Täubchenthal / Wachsmuthstraße 1, Leipzig, 20 Uhr, www.taeubchenthal.com/gaeste-infos, www.nono-no.com