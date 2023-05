Queeres aus aller Welt

× Erweitern Bild: Josh McKenna „Butt Selfie“ Ein spaßiger Kunstdruck für die Wand

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Gitti (links neben dem Künstler Tobias Ecke) machte uns auf den Laden aufmerksam

Und vor allem: alles nur Mögliche. Zum Beispiel Cher-Kerzen (!). Oder auch Penisschmuck und natürlich Bücher, Vasen, Wohn-Accessoires und Handtücher.

So groß wie das Sortiment, so groß ist auch die Freude über den Laden innerhalb der LGBTIQ*-Community, aus der der Laden ja auch stammt, und deren Produkte hier vertrieben werden.

Zum Beispiel die „Tom of Finland – Leatherman“-Decke oder das Handtuch „Bend Over Towel“ von Callum Leo Hughes. Aufmerksam auf den schmucken Shop in der Reichenberger Straße wurden wir durch die „ehrenamtliche Markenbotschafterin“ Dragqueen Gitti Reinhardt. Danke für den Tipp!

Keller Kreuzberg Store, Reichenberger Str. 48, Di bis Do 16 bis 20 Uhr, Fr und Sa 13 bis 19 Uhr, U Görlitzer Bahnhof, kellerkreuzberg.com

× Erweitern Foto: Leo Hughes „Bend Over Towel“ Ein Handtuch, das freut