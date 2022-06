Queeres HAPPENING im AUGUST

× Erweitern Queerstreet Festival

Foto: M. Rädel Irrenhouse I am Nico und Nina Queer

Die Grosse Freiheit 114, das cassiopeia, Chantal und Nina Queer sind nur einige der Queers und queeren Locations, die am 6. und 7. August ihre Kräfte und Energien bündeln, um zusammen ein Fest für Berlin, für die Community, auf die Beine zu stellen.

Das „Queerstreet Festival“ öffnet seine Pforten zu den Klubs und Open-Air-Bereichen auf dem RAW-Gelände und beteiligten Adressen an beiden Tagen um 12 Uhr, der queere Spaß endet jeweils um Mitternacht.

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal und Amy Strong

Danach kann man mit einem Eintritt zwei Partys besuchen, das „IRRENHOUSE OF SHAME“ von Nina und Chantal im cassiopeia (Revaler Str. 99, ab 22 Uhr) und Magic Magnus „Rose Kennedy“ im Süss. War gestern. (Wühlischstraße 43, ab 22 Uhr).

Zudem wird via E-Mail von Lady Q an uns verraten: „Mit dem Stempel aus dem Süss. War gestern. oder cassiopeia könnt ihr euch einen Gratis-Schnaps in der Bar Grosse Freiheit 114 (Boxhagener Str. 114) abholen!“ Angekündigte DJs und Künstler*innen sind unter anderem The Gloria Game Boys, Amy Strong, I am Nico, Simon LaCoste, Divinity, PomoZ, Büger Pe und Holger Pink.