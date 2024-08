Queerness auf dem RAW-Gelände

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Eigentlich immer da: Autor Thomas Götz von Aust und Dragqueen Gitti Reinhardt

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal und Terrél backstage im Suicide Club

Starschnitten im Klubparadies! Ein Pflichttermin für alle Freund*innen der auch mal härteren housigen Gangarten ist seit fast 25 Jahren ** donnerstags das „Haus der Schande“ mit und von Chantal.

Ja, am Donnerstag öffnen sich wieder die Türen zu DER Party für alle, die auf Dragqueens, House und Disco stehen, zu „Chantals House of Shame“. Mit großen Stöckelschuhschritten schreitet Namens- und Gastgeberin weiter voran im Szenenachtleben und nimmt die Trends vorweg. Die Klublegende hat auch allen Grund stolz zu schreiten: Die mal punkigen, mal wild-queeren Liveshows sind in ganz Europa bekannt für tanzbare Innovation und wirbeliges Voguing. Und wer jetzt im Hochsommer mehr Frischluft braucht, kann im Open-Air-Garten des Klubs zu etwas poppigeren DJ-Sets abgehen. Diese Woche live zu erleben ist Ellie Caballé (großes Bild ganz oben), die bald zum Studieren nach Sydney auswandert; die Musik vor und nach ihrer Show kommt unter anderem von DJ Divinity und Jordan Snapper.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

** im Oktober wird das Vierteljahrhundert gefeiert

