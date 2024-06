Expand Foto: Rainer Sturm / pixelio.de Fußball auf Rasen Der Live-Podcast beginnt 19 Uhr

In der sommerlichen Atmosphäre der Kulturinsel verschmelzen am 23. Juni ab 16 Uhr Performances, Live-Musik, künstlerische Aktion und Public-Viewing rund um queere Fankultur.

Bevor am Abend die Herren aus Deutschland gegen die Schweizer spielen, gibt es viel zu feiern und aus queerer Perspektive auch viel zu besprechen. Bevor also 21 Uhr das Public Viewing Schweiz-Deutschland zelebriert wird, erwartet euch am aufregendsten Fußballsonntag für Queers dieses Programm: Die Künstlerin Fabifa wird vor Ort ein Kunstwerk produzieren und die travestitische Konfettikanone Mellow Pink verzaubert mit Liedgut. Das Ausnahmetalent Dan Perry wird große Stadienhymnen schmettern, João d’Orey die Performance T-Boy on Grindr vorstellen und die Multiinstrumentalistin und Fußballspielerin LIN gibt ein Konzert. Manuela Kay wird den Live-Podcast zum Event mit Alice Drouin, Felicia Mutterer und Werner Graf moderieren und es gibt das interaktive Stück Schrödingers Katze, das direkt in den Locker Room führend wird ... www.pinkdot-life.de/queerpass-ein-fest-der-queeren-fankultur

