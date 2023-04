„𝑸𝑼𝑬𝑬𝑹 𝑺𝑳𝑨𝑴 𝑩𝑬𝑹𝑳𝑰𝑵“ im 𝑺𝑶𝟑𝟔

× Erweitern Foto: M. Rädel so36

Heute öffnet die 15. Ausgabe von „𝑸𝑼𝑬𝑬𝑹 𝑺𝑳𝑨𝑴 𝑩𝑬𝑹𝑳𝑰𝑵“ ihre Pforten in DER queeren Location in der Oranienstraße, im SO36.

Für das bunte und quirlige Poetry Slam von und für die LGBTIQ*-Community werden unter anderem diese Sterne angekündigt: Linux Wedemeyer (Leipzig), Moon (Berlin), Quinn Kunz (Wuppertal), Mia Ackermann (Zürich), Mimi (Berlin), Jennifer Jason (Berlin), Anuscha Zbikowski (Berlin) und als Special Guest Marcel Mann. Los geht es heute um 20 Uhr.

Immer „nur“ Party und Comedy im SO36? Nein! Im „ESSO“ in der Oranienstraße 190 werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho, Die Ärzte und auch DJ mikki_p. www.so36.com/queer-slam-berlin