Zweiter Tag des „Queerstreet Festivals“

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse Berliner Star-DJs: DJ Francis und DJ Divinity

Expand Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse Gastgeberin Nina Queer

Auch am 18. August feiert die Berliner LGBTIQ*-Community zusammen auf dem spannenden Gebiet rund ums cassiopeia Berlin ein abwechslungsreiches Open-Air-Festival. Von 12 Uhr bis Mitternacht, der Eintritt ist frei!

Angekündigt werden für diesen hochsommerlichen Spaß am Sonntag unter anderem DJ Herzbeat, DJ Leberwurst sowie DJ Francis und Dragqueens wie TV-Star Katy Bähm. Fernsehstar? Ja, denn die sympathische Katy war schon bei Heidi Klums „Queen of Drags“ erfolgreich, bei „Promi Big Brother“ im Rennen, bei „Promis unter Palmen“ zu erleben und auch bei „Germany's Next Topmodel“ zu genießen. Heute legt Katy Bähm an den Musikmaschinen los – und hier sind ein paar Bilder von vergangener Nacht!

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse Glamour Girl Amy Strong

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse

18.8., „Queerstreet Festival“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 12 Uhr

