RahmenManufaktur Berlin: für einzigartige Einrahmungen

Im Herzen Berlins, am Bahnhof Friedrichstraße, liegt die RahmenManufaktur.

„Seit über 20 Jahren sind wir die Spezialisten für einzigartige Einrahmungen und Bilderrahmen in der deutschen Hauptstadt“, so das Team. „Gegründet von Ulrike Mühlich und nun geführt von ihrer Tochter Sarah Mühlich, haben wir uns von einem kleinen Geschäft zu einem etablierten Familienunternehmen entwickelt, das sowohl Privatkunden als auch Bundesministerien, Galerien und namhafte Künstler bedient. In unserer eigenen Werkstatt entstehen mit Sorgfalt und Präzision einzigartige Rahmungen, die Kunstwerke und Fotos zum Strahlen bringen. Mit einer Auswahl von über 3500 Bilderleisten und einer Leidenschaft für kreative Einrahmungen, bieten wir für jeden Geschmack und Stil das passende Design.“ Beim Besuch der RahmenManufaktur kann mensch sich beraten lassen, um schöne Ideen in einzigartige Einrahmungen zu verwandeln. www.rahmenmanufaktur.de

