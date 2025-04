Ralf König, Nadine Dinter & Peter Berlin „im Knast“!

× Erweitern Foto: Nadine Dinter Nadine Dinter: „Pete“, Berlin 2022. Das Bild stammt aus der Werkgruppe „TORSO RELOADED II“.

Expand Fotos: M. Rädel Ostern in The Knast, einem ehemaligen Gefängnis, ist anders, als #mensch denkt.

Malerei, Fotografie, Porzellan-Preziosen, Keramiken, kleine Skulpturen, Scherenschnitte, Kurzfilme, Bildbände: Auch 2025 präsentiert prideART um die christlichen Osterfeiertage eine Fülle queerer Kunst verschiedenster Genres. Wie immer im prideART Atelierhaus, in The Knast in der Söhtstraße 7 in Berlin-Lichterfelde.

Angekündigt werden für die neue Ausstellung „PRIMAL MATTER 4.0“ unter anderem Comic-Star Ralf König, der legendäre Peter Berlin, Michael Childers, Nadine Dinter und Henning von Gierke. Die Ausstellung feiert ihre Vernissage am 17. April um 19 Uhr und läuft dann bis zum 4. Mai, die Finissage startet um 15 Uhr.

Expand Foto: prideART

„prideART Berlin ist keine kommerzielle Galerie mit großen Budgets und bezahlten Mitarbeiter:innen, sondern ein gemeinnütziger Künstlerverein mit freiwilligen Ehrenamtlern. Alle dürfen mitmachen: offen für jedes Alter, alle Geschlechts-Identitäten, alle Ethnien, alle Nationalitäten“, verrät das Team via E-Mail. „Bei der alljährlichen Oster-Ausstellung zeigen über 45 Artists aus 4 Kontinenten ein Spektrum von fast 200 Werken. Unterschiedlichste Arbeiten für jedes Portemonnaie; von bunten Kleinigkeiten für 10 Euro bis zu limitierten Sammlerstücken für 7.400 Euro. Herzlich willkommen.“ Jede*r ab 18 Jahren darf kommen! www.prideART.eu

× Erweitern Fabian Stetie – „TERESITA TIEN ESCALERA REAL“

