× Erweitern RAPIDO VS REVOLVER im SPINDLER & KLATT

Foto: M. Rädel Jaycap (links neben Chantal) ist mit am Start

Am 23. Juli vereint diese Party DJ-Größen wie Jaycap, Chris Bekker, Rony Golding, Moussa und Marcel DB zu einem fulminant-furiosen queeren Happening.

Eine Party nach der großen CSD-Parade zu wagen, ist irgendwie mutig, denn es gibt ja sooo viele Veranstaltungen. Die „RAPIDO vs REVOLVER“ überzeugt aber mit einem herausragenden Booking und mit einem spannenden Veranstaltungsort inklusive Strand und Wasserblick: das SPINDLER & KLATT an der Köpenicker Straße an der Spree. Freu dich auf die oben genannten DJs und weitere Sterne wie Kitty Vader und SKIPPO.

23.7., RAPIDO VS REVOLVER im SPINDLER & KLATT, Köpenicker Straße 16 – 17, S Ostbahnhof, 23 Uhr, www.revolverparty.com