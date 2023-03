Tortenträume und mehr

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Joko Koma isst hier auch gerne

Die „Raststätte Gnadenbrot“ ist nicht nur optisch eine Zeitreise in die 1970er, sie verwöhnt auch mit Gerichten, wie sie heute womöglich verrufen sind, aber einfach saulecker: Kuchen und Torten. Wunderbar.

Ein kleiner Vorgarten mit Sitzgelegenheiten und Tischen, gemütliches Holzmobiliar der Sorte rustikal, eine beleuchtete Getränketafel über der Eingangstür sowie Retro-Lampen und schmucke Kunst an der Wand. #Mensch bemerkt gleich die Liebe zum Detail.

Die offenbart sich ebenfalls in dem coolen Geschirr und in der Musik, die hier läuft: Morcheeba, Moby ... Und dieses Gesamtpaket lockt dann auch die Stars der Community wie Chantal und Joko Koma an. Diese „Raststätte“ ist trotz des morbiden Namens ein gemütliches Café / Lokal mit einmaligem Flair, deren Kuchen- und Tortenangebot durchprobiert werden sollte. Wer es lieber herzhaft mag: kein Problem, auch hier gibt es Leckeres.

Raststätte Gnadenbrot, Martin-Luther-Str. 20 a, tägl. ab 14 Uhr, www.raststaette-gnadenbrot.de