Ratzke & Band live

× Erweitern Foto: Edland Man Sven Ratzke

Der Queer und seine Mitstreiter*innen werden 2022 in Hamburg, Oldenburg, Hannover, Wilhelmshaven, Lorsch, Buchholz und Berlin musikalische Station machen!

Geboten werden die Lieder des 20. Jahrhunderts, die Sven Ratzke am besten gefallen, er wolle „die Helden und Rebellen, die Musen und die Song Birds“ zelebrieren, zum Beispiel Annie Lennox, David Bowie, Nick Cave, Lou Reed, Joy Divison und Grace Jones. In Berlin wird der Sänger und Entertainer bei „20th Century Songs“ mit Glamour und Humor vom 11. bis 19. März in der Bar jeder Vernunft loslegen.

11. bis 19.3., Sven Ratzke & Band „20th Century Songs“, Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, U Spichernstraße, 20 Uhr, www.bar-jeder-vernunft.de