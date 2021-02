Rauchiges Timbre, dezenter Hüftschwung

× Erweitern Foto: Jaycap Photography Jade Pearl Baker

Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker Stimmstark und lustig: Jade

Über Jade Pearl Baker schrieben wir zum ersten Mal 2017, damals war sie bei „The Voice of Germany“ mit dabei. Mittlerweile ist sie ein etablierter queerer Star am Bühnenhimmel Berlins.

Am 5. März startet um 20:50 Uhr der erste Stream zur zweiten Staffel ihres höchst unterhaltsamen und hochmusikalischen Programms aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio namens „Badeperle@BKA – Spezial“.

Der Name der Show verrät es, gestreamt wird direkt aus DER queeren Kulturstätte am Mehringdamm in Kreuzberg, aus der auch schon Größen wie Ades Zabel, Bob Schneider, Jurassica Parka, Biggy van Blond und Jacky-Oh Weinhaus ihre Fans und Follower gutgelaunt durch den Lockdown brachten, dem BKA Theater. Was uns erwartet? Viel Musik, viel Talk mit Überraschungsgästen, Glamour, Glitter und eine Badewanne. Genau, eine Badewanne. Nicht ohne Grund heißt die Show ja „Badeperle“ ...

Auch das BKA Theater leidet unter den notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Zeit, diese Kulturstätte zu unterstützen! Informationen wie, findest du hier:

Freiwillige Antivirus-Livestream-Tickets für 5, 10, 20 oder 40 Euro gibt es im Webshop. Oder einfach einen Betrag X mit Paypal an www.paypal.me/bkatheater überweisen. Hier geht es zur Veranstaltungsseite: www.facebook.com/personalbadeperle