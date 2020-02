DJ Jaycap im #RAUSCHGOLD

× Erweitern DJ Jaycap

Foto: M. Rädel Beste Freunde: Gloria, Sally und Jaycap

Zusammen mit Kussflüsterin Miss Pan Am DragAirlines bespaßt DJ Jaycap am 22. Februar im Rauschgold mit House und Disco.

Disco

„Ich höre von morgens bis abends Musik, und wenn ich ein Lied fünfmal hintereinander hören kann und nicht genervt bin, dann hat es gute Chancen, in mein Set zu kommen. Ich liebe Pop, man kann damit so viel machen. Club Pop nenne ich meinen Sound“, verriet uns der Wahlberliner einmal.

Regelmäßig live zu erleben ist er unter anderem bei „Chantals House of Shame“, dem SchwuZ und im „Irrenhouse“. Und am 22. Februar im schönen Rauschgold am Mehringdamm!

22.2., Drink Kiss Dance, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 22 Uhr