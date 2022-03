Soli-Mule im Rauschgold

× Erweitern #standwithukraine Ukraine

Rauschgold

Abschalten, genießen und dabei Gutes tun, das geht. Zum Beispiel seit Ende Februar und noch bis zum 7. März in der queeren Bar Rauschgold am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg.

Das Team startete dort unlängst eine „Soli-Woche für LGBTQ*-Menschen in der Ukraine zugunsten von Quarteera“, 10 % der gesamten Einnahmen sollen an den an Quarteera e.V. gehen. Über die gesellige Aktion wird auf Social Media verraten: „Zum Einsatz kommt ebenso wieder, der am Wochenende aus dem Programm genommene, aber bei so vielen beliebte Moscow Mule, den wir kurzerhand in Soli-Mule umbenennen und für 10 Euro statt 8,80 verkaufen, und aus dem insgesamt dann 50 % in den Spendentopf fließen. Ebenso wird es am nächsten Samstag noch mal extra eine große Sammelaktion zur Karaoke geben.“

Quarteera e.V. ist eine gemeinnützige Organisation für die russischsprachige LGBTIQ*-Szene in Deutschland. Seit über einem Jahrzehnt engagiert sich der Verein für Queers und Aufklärung über die LGBTIQ*-Community. Unterstützt wird Quarteera durch das Auswärtige Amt und die Bundeszentrale für politische Bildung, der Verein arbeitet zudem mit dem Verband russischsprachiger Eltern (BVRE e. V.) und der Akademie Waldschlösschen zusammen.

Bis 7.3., Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 20 Uhr, www.quarteera.de