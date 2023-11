× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Raven.Van.Krueger

Glitzer, Diven, House und Street-Art. Die Berliner Avantgarde feiert auf dem RAW-Gelände, als ob kein Morgen gibt. Und das nicht nur beim „Irrenhouse“ oder in der Bar „Zum schmutzigen Hobby“, nein, selbstverständlich auch jede Woche bei Chantal.

Vor etwas über drei Jahren, 2020, ging es auf Social Media los mit der Kunst von Raven.Van.Krueger, seitdem begeistert die Berliner Künstlerin auch live in der Klubwelt. Getroffen haben wir Raven.Van.Krueger zum Beispiel schon im SchwuZ und eben bei Chantal, wo they grandiose Shows ablieferte. Und auch diese Woche ist Raven.Van.Krueger live in „Chantals House of Shame“ zu erleben.

An den Musikmaschinen steht in der Klubnacht unter anderem Dragqueen Gitti Reinhardt, die uns mit Charthits und Klassikern der Populärmusik verwöhnen wird. Und das in einem Käfig!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr