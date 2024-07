Rechter Hass an queerer Tür

× Erweitern Fotos: Das Hoven

Schon wieder wurde das queere Restaurant Das Hoven Ziel eines feigen queerfeindlichen Übergriffs. Mitten in Berlin, mitten im queeren Hipster-Kiez Neukölln hinterlassen rechte Kräfte ihre widerlichen Spuren.

„SS“ wurde auf das Klingelschild und die Türe der queeren Location Das Hoven gesprüht. „SS“, das steht für die nationalsozialistische Organisation Schutzstaffel in der Weimarer Republik und der schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus bis 1945. Scheinbar wollen die Täter*innen, gepusht vom Erstarken rechter und queerfeindlicher Parteien in Deutschland, für Angst sorgen, Druck ausüben und vertreiben. Ganz so wie die Nazis in den 1920er- und 1930er-Jahren, bevor das Morden richtig losging. Die Polizei war bereits da, wie uns Chef Danjel Zarte-Althoven verriet. „Mich trösten die Nachbar*innen. Es ist wohl heute Nacht zwischen 2 und 7 Uhr morgens passiert ... {...} Gerade war ich froh, dass so etwas die letzten vier Monate nicht passiert ist“, so der Wirt, der eigentlich nur Gutes tut, Jobs schafft und die Anwohner*innen mit Essen versorgt. Es ist nicht der erste Übergriff, immer wieder kommt es zu Gewalt, nicht nur von rechts. „Es wurden schon Mitarbeiter*innen verprügelt, Männer im Rentenalter grölten rum, uns wurden Hakenkreuze an die Türe gemalt und auch Jugendliche mit Migrationshintergrund zeigten schon ihre Ablehnung. Aber ich bleibe hier! Jetzt geht es erst mal in den Baumarkt, die Schäden beheben“, so der Gastronom kämpferisch. Wurdest du Opfer oder siehst etwas, dann melde dich bei MANEO.