Reinickendorf soll bunter werden

Was in anderen Stadtteilen und aufm Dorf schon geht, muss auch in diesem Teil Berlins Fuß fassen: das Hissen der Regenbogenfahne als Zeichen der Solidarität mit der queeren Community.

„51 Regenbogenfahnen für Reinickendorf“ heißt eine Aktion, die versucht Reinickendorfer Unternehmen zu motivieren, ihre weltoffene Seite zu zeigen.

„Zum diesjährigen Christopher Street Day am 28.6. soll Reinickendorf bunter werden. Daher sucht der Verein Regenbogen Reinickendorf e. V. 51 Reinickendorfer Unternehmen, die am Wochenende des 27./28.6.2020 die Regenbogenfahne aufhängen“, schreibt der Verein in einer E-Mail an uns. „Damit zeigen die Unternehmen, dass sie zu Diversity stehen und sich für Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt einsetzen. Sie setzen ein Zeichen, dass alle Menschen gleich sind.“

„In Zeiten zunehmender Gewalt gegen homosexuelle Menschen ist es besonders wichtig, Flagge zu zeigen“, so der Vorsitzende Andreas Otto. „Reinickendorfer Unternehmen, die uns unterstützen wollen, melden sich bitte bei uns unter info@regenbogen-reinckendorf.de, auch um mögliche Fragen zu erörtern“ erklärt Andreas Otto. „Ebenso gehen wir davon aus, dass auch die Reinickendorfer Verwaltung mitzieht und die Regenbogenfahne am Rathaus freiwillig hisst.“

