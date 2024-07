Renaissance-Theater Berlin: „OKTOBERFEST: THE MUSICAL.“

× Erweitern Foto: Mischa Gawronski, Fogge Geschwister Pfister Tobias Bonn und Christoph Marti

Foto: Ann-Marie Schwanke / Siegersbusch Reniassance Theater Spieltermine: 5. – 6. Juli: Voraufführungen, 7. Juli: Premiere, 10. – 14. Juli, 17. – 21. Juli, 24. – 28. Juli, 31. Juli – 4. August, 7. – 11. August

Unter anderem Winnie Böwe, Marie Nest, Moritz C. Winklmayr, Heather Litteer, Christoph Marti, Tobias Bonn und Manal Raga a Sabit sind ab dem 7. Juli bei „OKTOBERFEST – The Musical – Beinah wahr… (An Almost True Story)“ von Philip LaZebnik und Harold Faltermeyer („Top Gun“, Donna Summer, „Axel F“...) auf der Bühne des Renaissance-Theaters zu erleben.

Die von vielen Mythen umrankte Entstehungsgeschichte dieses Festes, DES bayerischen Volksfestes überhaupt, wurde zu einem mitreißenden Theaterstück verarbeitet, das mit internationalen Schauspieler*innen begeistern wird. Auch erzählt wird die Liebesgeschichte von Ludwig I. von Bayern (1786 – 1868) und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen (1792 – 1854). Allerdings nicht so, wie #mensch jetzt denkt. Denn wir erleben hier deren Geschichte als Story einer Theatertruppe, die versucht, diese zu erzählen. Genug Stoff also, für ein Musical. Wir freuen uns drauf!

Über die Spielstätte: Das Renaissance-Theater in der Knesebeckstraße 100 in Berlin-Charlottenburg ist kein ehemaliges Hoftheater, kein Staats- oder Stadttheater, sondern ein Privattheater. Es ist nicht im Renaissance-Stil erbaut, wie der Name vermuten lässt, sondern eins der wenigen noch erhaltenen Art-Déco-Theater Europas. Und es ist Zeuge der großen Berliner Theaterzeit zwischen den Weltkriegen. renaissance-theater.de

