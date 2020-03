Restaurants SIND wichtig

× Erweitern Foto: M. Rädel La Cocotte Michael Rädel Im La Cocotte traf sich (nicht nur) die Szene, um Leckeres gemeinsam zu genießen

Divatlantique Divatlantique mischte im Service mit im La Cocotte

Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass nur noch Fast-Food-Ketten die Menschen versorgen. Auch das Restaurant La Cocotte in Schöneberg braucht jetzt Hilfe, um nach der Krise wieder zu starten.

Die Chefs Micky und Philippe wenden sich zweisprachig via Social Media an ihre Gäste (auch mit einem Kylie-Minogue-Zitat aus „Your Disco Need You“).

»Vous êtes jamais seuls / Vous savez ce qu'il faut faire / Ne laissez pas tomber votre restaurant / La Cocotte a besoin de vous«

La Cocotte

„Liebe Freunde,

in den kommenden Wochen werden die Küche und die Bar renoviert. Bei der Gelegenheit wird auch die Fassade einen kleinen Frühjahrsputz bekommen. La Cocotte wird bei seiner Wiedereröffnung schöner als je zuvor. Wir bleiben jedoch in diesem Zeitraum ohne Einnahmen, bei weiterhin sehr erheblichen Ausgaben. HELFT UNS und kauft JETZT einen Gutschein für Euer nächstes Essen bei uns“, so das Gastronomen-Paar.

Foto: M. Rädel Judy Winter Hier speisten Stars wie Judy Winter, sang Arie Oshri und hier tafelte das Team von Chantals House Of Shame

„Der einfachste Weg ist via PayPal. Registriert Euch oder meldet Euch wie gewohnt an. Dann gebt unsere Adresse restaurant@lacocotte.de ein, wählt Artikel oder Dienstleistung bezahlen und gebt den Betrag Eurer Wahl ein. Unter Mitteilung hinzufügen tragt Euren Namen und die Postanschrift ein. Wir senden Euch dann Euren personalisierten Gutschein per Post zu. Die Gutscheine sind ein Jahr lang gültig und auf Anfrage verlängerbar. Wir zählen auf Eure Hilfe und Freundschaft.“

PayPal : restaurant@lacocotte.de, IBAN : DE711005 0000 1150 0248 59, www.facebook.com/lacocotte.de