Rettung des Kreuzberger Kunst- und Kulturstandorts

Vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren entwickelte sich die oft punkige, nie angepasste und auch mal stürmische Kunstszene Kreuzbergs ungebremst in alle Richtungen. Machte Westberlin legendär, sorgte für Denkanstöße und Unterhaltung. Sie ist aber in Gefahr.

Denn Berlin ist scheinbar fest in der Hand gieriger Hausverwaltungen und gewinnorientierter Unternehmen. Immer mehr Künstler*innen verlieren ihre Ateliers auch in Kreuzberg, der einstigen „Insel der Seligen“ in Sachen Kunst – zu Mauerzeiten. Doch die kreative Community will sich ihrem Schicksal nicht so einfach ergeben und startet Veranstaltungen wie diese, von der wir via E-Mail erfuhren:

„Mit einer vierteiligen Veranstaltungsreihe unter dem Titel Waiting Rooms meldet sich die Ateliergemeinschaft der Adalbertstraße 9 zurück und öffnet von September bis Dezember 2024 ihre Türen. Die Künstler*innen reagieren damit auf den durch die langwierigen Verhandlungen um die Zukunft des Ortes bedingten transitorischen Zustand, indem sie die passive Wartehaltung in einen aktiven Handlungsraum verwandeln.“ Los geht es am letzten Septemberwochenende, 27. – 29. September, mit „Waiting Room #1 – Under Pressure“, einer Gruppenausstellung, an der sich die „Künstler*innen und Architekt*innen POPTICUM, urban fragment observatory, spätispäti, Alissia Hoffmann, Jeanne Astrup-Chauvaux und Helena Rafalsky beteiligen“. Wenn du Ende September den Spätsommer einmal anders genießen willst und die Kreuzberger Kreativen unterstützen willst, dann geh hier hin und entdecke Neues!

„Waiting Room #1 – Under Pressure“, 27. – 29. September: Gruppenausstellung mit POPTICUM, urban fragment observatory, spätispäti, Alissia Hoffmann und Helena Rafalsky, Jeanne Astrup-Chauvaux, Öffnungszeiten 28.9., 13 – 20 Uhr; 29.9., 13 – 18 Uhr, Atelierhaus, Adalbertstraße 9, 2. Innenhof, Erdgeschoss, U Kottbusser Tor

Weitere Termine: „Waiting Room #2“, Samstag, 26. Oktober: Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen verschiedener Ateliergemeinschaften, die um den Erhalt ihrer Ateliers kämpfen, „Waiting Room #3“, Samstag, 16. November: Gayhane – Listening Session, anschließend Talk mit Rüzgâr Buşki und weiteren Protagonist*innen, „Waiting Room #4“, Samstag, 14. Dezember: Pigeon Notes, Talk mit Taubenexpertin Karin Schneider und Siebdruck-Workshop

