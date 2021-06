Rave für Registrierte

Im Revier Südost (neuer Standort und Name der Griessmuehle seit September 2020) lässt unter anderem heute Ellen Allien die Klubber von 14 bis 22 Uhr toben. Im Rahmen eines Pilotprojekts steigt heute ein Rave im Dienst der Wissenschaft. Die Teilnehmer wurden vorab ausgelost und haben ihr Ticket bereits.

„Die Anmeldephase zur Verlosung ist beendet. Vielen Dank für das große Interesse an unserem Pilotprojekt! Die glücklichen Teilnehmer werden zufällig von unserem System ausgelost und per E-Mail mit weiteren Instruktionen benachrichtigt. Für alle, die leider leer ausgehen, heißt es: No Ticket No Pilotparty. Nächstes Mal vielleicht!“