„Let It Snow!“ Die „REVOLVER“ beglückt

× Erweitern Foto: @robertroyal_001 Robert Royal

Foto: M. Rädel DJ Menace

Zwei Tage nach dem Nikolaustag gibt es im KitKatClub weiter jede Menge Überraschungen: ausgefallene Tracks, Klubhits, sexy Personal und ebenso sexy Gäste.

Nachdem #mensch von Robert Royal (großes Bild oben) begrüßt wurde, gilt es einzutauchen in einen hedonistischen Klubkosmos, der mit vier Floors und DJs wie Menace (kleines Bild rechts), aleXio, Marcel db und Jaycap aufwartet. Musikalisch gibt es am 8. Dezember bestes House, spacige Disco und derben Technolektro. Eine Mischung, die typisch „REVOLVER“ und in Berlin einzigartig ist!

Der Name der Location spielt natürlich auf den Namen „Kit Kat Club“ aus dem Musical „Cabaret“ (-> Liza Minnelli), das im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielt und auf dem Buch „Leb wohl, Berlin“ von Christopher Isherwood basiert, an. An den Start gegangen ist diese international beliebte Adresse allerdings in dieser neuen Form 1994. Kirsten Krüger und ihr Lebensgefährten Simon Thaur verwirklichten ihre Vision und gaben Berlin genau das, was fehlte! 2007 zog das Team dann in die Räume des „Sage Clubs“ an die Köpenicker Straße, in den dortigen Kellerräumen gastierte auch einst das „House of Shame“ von Chantal. Ein Ort der Tanzlustbarkeiten!

8.12., „REVOLVER – Let It Snow“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 22 Uhr, www.revolverparty.com