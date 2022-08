Das Taschenluder will kommen!

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Jetsetter*innen unter sich: das Taschenluder aus Weiden und „Venus“-Stern

REVOLVER

Am 19. August öffnen sich die Pforten zum KitKatClub in Berlins Zentrum, die Party REVOLVER lockt mit DJs wie Paul Heron, Tante Renate, Kitty Vader, Marcel DB, Karsten Sollors und Maringo. Angekündigt hat sich auch das Taschenluder von Weiden.

An der Türe wird wieder Performance-Kunst-Stern Maria Psycho aka Marcus Wolff, der auch schon für den „Cirque le Soir“ und „Jägermeister“ arbeitete, die Klubber begrüßen. Und das eben das Taschenluder aus der Oberpfalz!

Über den KitkatClub: Der Name erinnert an den „Kit Kat Club“ aus dem Musical „Cabaret“ (-> Liza Minnelli), das im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielt und auf dem Buch „Leb wohl, Berlin“ von Christopher Isherwood basiert. Gegründet wurde der Klub allerdings neu 1994 von Kirsten Krüger und Simon Thaur aus Österreich. 2007 zog man in die Räume des Sage Clubs an die Köpenicker Straße. Wir gratulieren hiermit zum 15. Geburtstag an dieser Stelle!

19.8., „REVOLVER – CANDY SHOP“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 23 Uhr