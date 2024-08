„REVOLVER“ verlässt das Kitty!

„REVOLVER“-Veranstalter Oliver Mohns verriet gestern Abend, dass seine seit Jahren populäre Party weiterzieht. Schon am 13. September wird es so weit sein! Hier erfahrt ihr mehr.

„Mit der megaerfolgreichen REVOLVER PARTY – RAVE THE PLANET OFFICIAL PRE PARTY haben wir unsere letzte REVOLVER PARTY im KitKatClub gefeiert“, so Oliver Mohns via E-Mail an uns. „Nach 13 Jahren müssen wir schweren Herzens Abschied von unserem langjährigen Zuhause nehmen. Doch der Wandel ist unausweichlich: REVOLVER entwickelt sich weiter und schlägt mit einem noch größeren und mehr Underground-geprägten Stil ein neues Kapitel auf. Den Anfang machen wir mit der Folsom Europe Edition, bei der wir stolz sind, eine wahre Techno-Ikone als Headliner für unser neues, massives REVOLVER 2.0 begrüßen zu dürfen: DJ RUSH. Wir freuen uns darauf, euch in unserer neuen monatlichen Location, dem CLUB OST, wiederzusehen!“