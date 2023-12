„REVOLVER XXL“ – Silvesterparty in legendärem Klub

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: ericspaete / pixabay.com , gemeinfrei Silvester-Aufmacher

Am 31. Dezember öffnen sich die Türen zu dem Klub, in dem DJ WestBam ** der technoiden DJ-Musikkultur verfallen ist, zu dem Ort, wo sich das Jetset feierte, wo Queers heute noch Tanzlustbarkeiten frönen, zum Metropol.

Angekündigt für die Silvesternacht werden DJ-Sterne wie Pagano, Ben Manson, STROEM, BLITZER & GLITZER sowie John Pacheco. Wer nicht nur tanzen will, der kann im Darkroom hedonistisch loslegen oder auf dem „Cruising-Balkon“ genau das tun: cruisen.

Gebaut wurde der Tanztempel (frühere Namen: Theater am Nollendorfplatz, Neues Schauspielhaus und Goya) 1905/1906 mitten im schon zu Kaisers Zeiten queeren Kiez am Nollendorfplatz. Den Namen Metropol bekam das Gebäude Anfang der 1950er. Hier traten schon Depeche Mode, U2 sowie Miley Cyrus auf und die Pet Shop Boys gaben sich als „normale“ Discogäste die Ehre. Die Pet Shop Boys feierten übrigens auch 2019 bei der „GIANT REVOLVER“ mit ...

31.12., „REVOLVER XXL – NYE“, Metropol, Nollendorfplatz 5, U Nollendorfplatz, 22 Uhr, revolverparty.com/tickets

** Seit den 1980ern ist der am 4.3.1965 in Münster geborene WestBam (Maximilian Lenz) weltweit einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Hits wie „One World One Love Parade“, „And Party…“, „Sunshine“, „Celebration Generation“ oder auch „The Roof Is on Fire“ beeinflussten maßgeblich Techno, Rave und Elektro. Mit „Sonic Empire“ schaffte WestBam zusammen mit den Members of Mayday eine Nummer eins in den Hitlisten, 2002 holt er NDW-Nena aus der Versenkung zurück: Der gemeinsame Erfolg „Oldschool, Baby“ avanciert zum Elektro-Klassiker. Sein Album „GÖTTERSTRASSE“ erreicht Platz 12 der Hitlisten in 2013 – sein bisher größer Erfolg in den Albumcharts.