Freitag und Samstag ⚣ REVOLVER

Maria Psycho, KitKatClub Die Klubber lieben REVOLVER-Türsteher*in Maria Psycho

Das wird für die Fans der „REVOLVER“-Party ein laaanges Wochenende.

„Up all night to get lucky...“ Am Freitag öffnet der KitKatClub in der Köpenicker Straße ALLE Klubbereiche, samstags tanzen die Klubber an noch geheimer Stelle weiter und am Sonntag kann man bei „UP – the sunday club by REVOLVER“ am Alexanderplatz weiterfeiern. Angekündigte DJs sind unter anderem Dragqueen Fixie Fate und House-Meister Maringo.

12.11. und 13.11., REVOLVER XXXtra, KitKatClub, Köpenicker Str. 76, freitags 22 Uhr, samstags 21 Uhr: IN EINER NOCH GEHEIMER LOCATION, 14.11., UP – the sunday club by REVOLVER, Weekend, S+U Alexanderplatz, 18 Uhr bis 2 Uhr morgens, revolverparty.com