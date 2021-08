Richie Rich im Haus der Schande

× Erweitern Foto: Plattencover von Richie Rich, discogs.com Richie Rich

Foto: Thomas Götz von Aust Chantal und Michael Rädel Das Bild schoss der Autor und Künstler Thomas Götz von Aust, links: Chantal, rechts der Autor dieses Artikels

„Glitter on!“, so das Lebensmotto dieser US-Legende, zu deren prominenten Fans auch Sherry Vine und BayBJane gehören. Schon in den 1990ern zeigte Richie als Klub Kid, was so alles geht in Sachen Queerness.

Am 5. August tritt Richie Rich bei „Chantals House of Shame“ im Suicide Circus im Friedrichshain auf dem RAW-Gelände auf, unter anderem DJ Menace und Jaycap sorgen für die passenden Beats. Letzte Woche schon öffneten sich die Pforten zu dieser legendären Party, die 1999 erstmals an den Start ging. Und auch Corona konnte ihr nicht den Garaus machen!

Selbstverständlich werden hier alle immer noch aktuellen Regeln zur Bekämpfung der Pandemie und zur Sicherheit der Klubber beachtet. Showstern Richie Rich ist als Designer*in und Musiker*in vor allem in der LGBTIQ*-Community populär geworden, schon früh war they Mitglied bei der in den 1980ern gegründeten Showtruppe „The Club Kids“, die im New Yorker Nachtleben für Aufsehen sorgten. Und morgen legt they bei Chantal los! Hier geht es zur Veranstaltungsseite auf Facebook.

5.8., immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 21 Uhr, Einlass nur getestet, geimpft oder genesen