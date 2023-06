Rick Burger: Dieter Rita Scholl und Strify

× Erweitern Foto: Rick Burger

Ab dem 28. Juli sind die queere Aktivistin Dieter Rita Scholl und der queere Blogger Strify in der Galerie P7 in Berlin zu sehen. Als beeindruckende Schwarz-Weiß-Fotografien des Modefotografen Rick Burger.

Schriftlich wird verraten: „Die ästhetisch-psychologische Exploration eines Menschen durch die Kamera lenkt der Künstler einerseits durch intensive Gespräche in intimer Atmosphäre, die er durch seine sanfte und sensible Art zu schaffen vermag, andererseits aber beschreitet er den Weg von der leeren Leinwand zum vollendeten Porträt mit dem Anspruch an das Modell die eigenen physischen und mentalen Grenzen zu erproben.“ Spannend!

Ab 28.7., Rick Burger „RECOGNITION“, P7 Gallery, Prenzlauer Allee 7, Vernissage ab 19 Uhr

× Erweitern Foto: Rick Burger Strify