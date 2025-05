Robert Royal live bei der „CLASH“

× Erweitern Foto: @robertroyal_001 „Komm an die Tür – ich warte auf dich. Wir sehen uns dort!“ – lockt Robert auf Social Media.

Expand Foto: M. Rädel Techno ist seit den späten 1980ern und frühen 1990ern in den Klubs erfolgreich – und immer wieder hoch in den Charts.

Den Wahlberliner Erotikstern aus Österreich kann #mensch nächste Woche Freitag bei einer brandneuen Techno-Party am Moritzplatz erleben. Robert Royal ** wird hier an der Türe begrüßen und die Party hosten.

„Freut euch auf eine unglaubliche Party mit bester Stimmung! Wir haben ein fantastisches Lineup mit Top-DJs, die für Stimmung und volle Tanzfläche sorgen“, so die Veranstalter*innen vorab auf Resident Advisor.

Angekündigt werden für die am 16. Mai um 23:59 Uhr startende Party unter anderem KHLOE, Darren Black und BOYCA. Zudem lockt ein Darkroom und „sexy Performer“ – du kannst aber bei der „CLASH“ in der Pfeilerhalle auch „nur“ zu Techno diverser Spielarten abgehen und tanzen.

** Geboren und aufgewachsen ist dieser Erotik-Kunst-Star einst in der drittgrößten Stadt im österreichischen Bundesland Steiermark, in Kapfenberg, mittlerweile lebt Robert Royal in Berlin und ist hier seit 2020 als Vollerotik-Model auf OnlyFans äußerst erfolgreich. 2023 wurde Robert bei den „GRABBY AWARDS“ zum „BEST TOP 2023“ gekürt (Bild ganz oben). 2025 war in Tim Lienhards Film „Wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria“ zu sehen (wir berichteten).

16.5., „CLASH“, Pfeilerhalle, Ritter Butzke, Lobeckstraße 30 – 35, U Moritzplatz, 23:59 Uhr, clashparty.com, www.instagram.com/Clash.berlin

