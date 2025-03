Rock the House auf dem RAW-Gelände

× Erweitern Foto: M. Rädel Lokschuppen Thomas und seine Miss Mary-c-Monroe – aufgenommen in „Chantals House of Shame“

Expand Foto: M. Rädel Lokschuppen, Chantals House of Shame DJ-Legende mikki_p

Warum House House heißt? Nun, der erste Klub, der sich dieser Musikart widmete, war das Warehouse in Chicago. Und House ist die dominante Musikart bei „Chantals House of Shame“ – in allen Stilrichtungen!

Mal discoid, mal technoid, aber immer so, dass es all den Klubbern und tanzenden Influencer*innen gefällt. Warum wir die extra erwähnen? Nun, seit einigen Monaten ist diese Party das große Ding in Instagram-Storys. Alle lieben Chantals Party! Hut ab, immer hin wird die Party dieses Jahr 26 Jahre jung.

Letzte Woche trafen wir hier unter anderem DJ mikki_p und Miss Mary-c-Monroe. Leider nicht die Gastgeberin selbst, denn die kommt immer erst kurz vor der Show, die um 2 Uhr morgens (gefühlt!) die Herzen der Anwesenden schneller schlagen lässt. Für diese Woche werden unter anderem Armani Dvyne (Show!), DJ Francis, EMMANUELLE5 und DJ Divinity angekündigt.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

× Erweitern Foto: M. Rädel „Chantals House of Shame“ Ein kleiner Blick zurück: Tatjana Berlin und Gastgeberin Chantal im Jahr 2017

