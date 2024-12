Röyksopp LIVE im Ritter Butzke

×

Röyksopp-Hits wie „Poor Leno", „What Else Is There?", „Control", „Happy Up Here" und „Remind Me" sind in der Partyszene populär.

Foto: www.facebook.com/Royksopp Röyksopp

Ja, die Klubs sind leerer, weil „die Jugend“ lieber auf Festivals geht oder zuhause chillt. Und einige Berliner Locations werden leider schließen ... ABER ES GIBT AUCH NOCH GUTE NEWS aus der Klubwelt Berlins.

Zum Beispiel diese: Das aus Norwegen kommende Produzenten-, DJ- und Remixer-Duo Torbjørn Brundtland und Svein Berge aka Röyksopp gibt sich in einigen Wochen die musikalische DJ-Ehre im angesagten Ritter Butzke (Ritterstraße 24 – 27, U Moritzplatz). Und zwar am 28. Februar 2025 – das ist noch eine Weile hin, aber die Karten kann #mensch jetzt schon kaufen. club.ritterbutzke.com

Expand Röyksopp

Gerade veröffentlichten die beiden ein neues Chill-out-Album: „Nebulous Nights“, es wurde live aufgenommen. „Neben dem reinen Hörgenuss möchte Nebulous Nights die Bedeutung von kritischem Denken und neugierigem Grübeln unterstreichen. Es geht darum, eine Denkweise zu fördern, die Erforschen und persönliches Wachstum ermöglicht, indem man die eigene Vorstellungskraft und Neugier nicht auf eine bestimmte Weltanschauung oder ein enges Konzept beschränkt.“ So entspannt die Musik auch klingt (und Entspannung bewirkt!), sie transportiert auch eine Idee und Inhalte, sie will dein Hirn wieder aktivieren – ähnlich wie ein Waldspaziergang es tut, nachdem du wieder viel zu lange im meta-Universum unterwegs warst. Ganz passend dazu zitieren die beiden Musiker noch Albert Einstein: „Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist die Quelle aller Kunst und Wissenschaft. Wer dieses Gefühl nicht kennt, der nicht mehr innehalten kann, um zu staunen und voller Ehrfurcht zu verweilen, der ist so gut wie tot; seine Augen sind geschlossen.“ Das grandiose Kunstwerk „Nebulous Nights“ besteht aus 30 Tracks, mit dabei sind auch Künstler*innen wie Alison Goldfrapp und Jamie Irrepressible. Wer die Klassiker „Chill-out“ von The KLF oder „A Huge Ever Growing Pulsating Brain That Rules from the Centre of the Ultraworld“ von The Orb mag, der/die wird dieses Album lieben. profoundmysteries.royksopp.com

