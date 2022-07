Ökumenischer queerer Eröffnungsgottesdienst

Schon seit 2010 richtet das Rogate-Kloster den jährlichen Gottesdienst zum lesbisch-schwulen Stadtfest Berlin aus. Morgen ab 19:30 Uhr lädt die ökumenische Religionsgemeinschaft wieder ein, fröhlich und bunt zu feiern, der Titel ist „Wenn ich ein Engel wäre, dann….“.

Und Gutes zu tun, denn: „Wir sammeln je zur Hälfte für den Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg e. V. für seine Arbeit für queere ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine und Russland und die Fortsetzung der queeren ökumenischen Stadtfestgottesdienste“, so Bruder Franziskus via E-Mail an uns. Hallelujah!