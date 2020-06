Rolfe lädt ein!

× Erweitern Foto: www.judymai.com Judy Mai

Foto: M. Rädel Rolfe Agenturchef und Modelmacher Rolfe

Die in Hai Phong, Vietnam geborene Soulsängerin Judy Mai lebte lange in Orange County, Kalifornien, aber auch schon in Frankfurt am Main und jetzt in Berlin.

Jetzt hast du die Chance, Soulsängerin Judy Mai & The RoyalBeatz live zu erleben. Und in den Genuss von feinem Essen sowie Drinks zu kommen.

Persönliche Texte, entspannte jazzige Soul-Musik und eine großartige Stimme, Judy Mai ist eine echte Bereicherung. Szenehits wie „Selflove“ oder „Butterflies“ sorgen sofort für eine relaxte Stimmung, die Arbeit klappt besser, die Laune steigt. Am 26.6. präsentiert sie erstmals ihre neue EP „Metamorphosis“ live.

Ende Juni ist die Sängerin bei Rolfe in seinem „Creative Space“, einem schicken Mikro-Klub mit Bühne und Bar in „Kreuzkölln“, zu Gast. Wer nicht kommen kann, der kann via ZOOM https://bit.ly/3cYjbDM am musikalischen Geschehen teilhaben.

26.6., Judy Mai & The RoyalBeatz Live Concert in Berlin Creative Space, Schinkestraße 9, 19 Uhr, www.judymai.com