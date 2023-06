„Romeo & Julia“ im Theater des Westens

× Erweitern Foto: R. Scheffel Theater des Westens

Foto: M. Rädel Theater des Westens Mai 2022

Die mit größte Liebesgeschichte aller Zeiten live auf die Musicalbühne.

Die herzzerreißende Tragödie von William Shakespeare (1564 – 1616) ist für Peter Plate und Ulf Leo Sommer, dem kreativen queeren Zweigestirn hinter Berlins Erfolgsmusical „Ku’damm 56“, kein gewöhnliches Drama. Nicht nur weil es gerade im ersten Akt auch immer wieder ausgesprochen lustig zugeht. „Tragik und Komik liegen hier so nah beieinander, so ist es ja auch im richtigen Leben. Darum sind wir so verliebt in diesen Stoff“, schwärmt Plate. Sollte #mensch sich gönnen!

„Romeo & Julia – Liebe ist alles“, Theater des Westens, Bahnhof Zoo, www.stage-entertainment.de