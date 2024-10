Romeo war gestern – Jetzt kommt die Amme!

× Erweitern Foto: Ferran Casanova Steffi Irmen als „die Amme“ Steffi Irmen in „die Amme“

Expand Foto: M. Rädel Theater des Westens Theater des Westens, Berlin

Aufgepasst: Das Theater des Westens präsentiert ab 10. April 2025 ein absolutes Must-see: Steffi Irmen in ihrer Paraderolle als „Die Amme“. Nach ihren gefeierten Auftritten in Romeo & Julia und als Christa Moser in Ku'damm 59 erobert der Publikumsliebling nun in einem eigenen Musical die Bühne.

Was Shakespeare uns vorenthalten hat, bringt Steffi Irmen mit Witz und Charme ans Licht. In dieser humorvollen Neuinterpretation des Klassikers erleben wir die wahre Geschichte von Romeo und Julia - erzählt aus der Perspektive der Amme. Musikalisch erwartet euch neben den größten Hits der Erfolgskomponisten Peter Plate und Ulf Leo Sommer ("Ich bin ich", "Vincent") auch brandneue Songs.

Die Previews im Frühjahr waren binnen Minuten ausverkauft! Der Vorverkauf für die neue Show startet heute, den 17. Oktober, um 10 Uhr. Wer dabei sein will, sollte schnell zuschlagen.

Hier geht es zu den Tickets.