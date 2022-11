„Rosas Theater“ – Buchpräsentation und Konfetti

× Erweitern Fotos: M. Rädel Deutsches Theater, Rosa von Praunheim Das 1850 erbaute Theater (zuerst als Neues Friedrich-Wilhelm-Städtisches Theater bekannt) in Berlin-Mitte ist eine der wichtigsten Bühnen Deutschlands, Heimat großer Namen wie Rosa von Praunheim, Elfriede Jelinek und Ulrich Matthes

Foto: Arno Declair Rosa von Praunheim Szene aus „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ von Rosa von Praunheim, 2018

Morgen zelebriert Regisseur Rosa von Praunheim sein Wiegenfest. Acht stolze Jahrzehnte werden gefeiert! Da gratuliert natürlich auch das Deutsche Theater. Und kündigt wunderbare Veranstaltungen – etwa „Rosas Theater“ – und ein Buch an.

„Wir freuen uns, mit Rosa von Praunheim bald seinen 80. Geburtstag zu feiern. Rosas Theater ist untrennbar mit dem Deutschen Theater verbunden“, so das Team der Kulturinstitution via E-Mail an uns.

„Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht war sein erstes Theaterstück und entstand am Deutschen Theater aus Anlass seines 75. Geburtstags. Rosas Theater heißt auch ein neues Buch mit vier Theaterstücken des schillernden Universalgenies, das wir am Dienstag, den 29. November – wenige Tage nach seinem Geburtstag – in der Bar des Deutschen Theaters vorstellen.“ www.deutschestheater.de