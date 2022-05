Voll auf 1980er

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong (rechts im Bild) dreht bei der „Rose“ am „Glücksrad“

Foto: M. Rädel Magic Magnus und Nina Queer sind die Veranstalter*innen

Am 4. Juni steigt im Klub „Süss. War gestern.“ die Pop-High-Energy-Party „Rose Kennedy“ mit unter anderem Amy Strong von und mit DJ DJ Magic Magnus und „Comedy Central“-Moderatorin Nina Queer.

Am 4. Juni 2022 gibt es partytechnisch bei „Rose Kennedy“ eine Zeitreise in die 1980er. Das bedeutet für die Klubber: Es gibt High Energy, Pop und Disco satt sowie (1980er-)House auf die Ohren. Und auf jeden Fall 1980er-Outfits aufs Auge.

Für die Musikmaschinen im „Süss. War gestern.“ angekündigt werden I AM NICO, LEBERWURST, MARC AT GARDEN und LA MANTA sowie die Veranstalter (kleines Bild im Tagestipp rechts) und BÜRGER P. – freu dich auf die Hits von Sandra, Rick Astley, Kylie, Jason, Bananarama, Modern Talking und auch Boney M. und Diana. „Brother Louie“, „Shoot Your Shot“, „Passion“ oder „Felicidad“, „I Want Your Sex“ und „We'll Be Together“, worauf tanzt man besser? Finde es heraus!

4.6., Rose Kennedy „Back to the 80s“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr